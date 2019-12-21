İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasland??? demir korkuluk k?r?ld?, 2. kattan yere ?ak?ld?

Kayseri’nin Kocasinan il?esinde 2.

Kayseri'nin Kocasinan il?esinde 2. kattaki evin balkonunda ?al??an emekli s?va ustas?, yasland??? demir korkuluk k?r?l?nca, 2. kattan yere ?ak?ld?. A??r yaralanan ?ah?s, hastanede tedavi alt?na al?nd?.


Edinilen bilgiye g?re, il?eye ba?l? ?rnekevler mahallesi Salih Avg?n caddesi ?zerinde bulunan 6 katl? apartman?n 2. kat?nda meydana gelen olayda, emekli s?va ustas? Bekir ?. (59), balkonda ?al??t??? s?rada demir korkulu?a yasland?. Demir korkulu?un k?r?lmas? ?zerine dengesini kaybederek yakla??k 7 metre y?kseklikten yere d??en Bekir ?., a??r yaraland?. Sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kald?r?lan Bekir ?., tedavi alt?na al?nd?. Polis ekipleri de, olay?n meydana geldi?i cadde ?zerinde inceleme yapt?.


Bekir ?.'nin sa?l?k durumunun ciddiyetini korudu?u ??renilirken, olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.