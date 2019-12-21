Yasland??? demir korkuluk k?r?ld?, 2. kattan yere ?ak?ld?

Kayseri’nin Kocasinan il?esinde 2.
Kayseri'nin Kocasinan il?esinde 2. kattaki evin balkonunda ?al??an emekli s?va ustas?, yasland??? demir korkuluk k?r?l?nca, 2. kattan yere ?ak?ld?. A??r yaralanan ?ah?s, hastanede tedavi alt?na al?nd?.
Edinilen bilgiye g?re, il?eye ba?l? ?rnekevler mahallesi Salih Avg?n caddesi ?zerinde bulunan 6 katl? apartman?n 2. kat?nda meydana gelen olayda, emekli s?va ustas? Bekir ?. (59), balkonda ?al??t??? s?rada demir korkulu?a yasland?. Demir korkulu?un k?r?lmas? ?zerine dengesini kaybederek yakla??k 7 metre y?kseklikten yere d??en Bekir ?., a??r yaraland?. Sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kald?r?lan Bekir ?., tedavi alt?na al?nd?. Polis ekipleri de, olay?n meydana geldi?i cadde ?zerinde inceleme yapt?.
Bekir ?.'nin sa?l?k durumunun ciddiyetini korudu?u ??renilirken, olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.