İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yaşlı adam cami çıkışında hayatını kaybetti

Kayseri’de ibadetinin ardından cami çıkışında rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kayseri'de ibadetinin ardından cami çıkışında rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camiden çıkan 73 yaşındaki Mehmet M. fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme yaptı. Cami etrafında toplanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla Mehmet K.'nın cansız bedenini görüntülemeye çalıştı.


Mehmet K.'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.