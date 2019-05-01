Yaşlı adam cami çıkışında hayatını kaybetti

Kayseri'de ibadetinin ardından cami çıkışında rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camiden çıkan 73 yaşındaki Mehmet M. fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme yaptı. Cami etrafında toplanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla Mehmet K.'nın cansız bedenini görüntülemeye çalıştı.

Mehmet K.'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.