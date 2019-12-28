İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kayseri’de 76 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.

Kayseri'de 76 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani mahallesi Derebağ sokak üzerinde meydana gelen olayda, İ.D.'nin (76) hareketsiz bir şekilde yattığı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. İ.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.