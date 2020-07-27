Yaşlı kadın yatağında ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde 66 yaşındaki kadın, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Şükran T. (66), yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Şükran T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Şükran T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.