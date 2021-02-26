Yaşlı teyzenin parasını bulan duyarlı vatandaş parayı teslim etti

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bir miktar para bulan duyarlı vatandaş, parayı sahibine teslim etti.

İlçeye bağlı Elbiz Caddesine kaybettiği cüzdanı için Develi Belediyesine başvuran Arife Teyzenin parasını bulan Zile Mahallesinden Ali Alay Develi Belediyesinde parayı kendisine teslim etti. İçerisinde emekli maaşı, kimliği ve banka kartları olan cüzdanını düşürdüğü için belediyeden yapılan anons sonrasında parayı bulan Ali Alay, parayı belediyeye teslim etti. Cüzdanını kendi eliyle Arife Teyzeye veren Ali Alay; “Teyzemin duaları bize yeter, bizlerden duasını eksik etmesin” dedi. Kaybettiği cüzdanının bulunmasından dolayı Ali Ayan'a dualar edip teşekkürlerini ileten Arif Teyze “Emekli maaşımı ve cüzdanımı bana getirerek beni büyük zorluktan kurtaran Ali oğlumdan ve belediyemiz çalışanlarından Allah razı olsun” dedi.