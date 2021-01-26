Yaşlılara aşılanma çağrısı

Dr. Ali Ramazan Benli, pandemi sürecinde aşılama döneminde olduklarının altını çizerek, "85 yaş ve üzerinde aşılamada istenilen oranı yakalayamadık" diyerek adres bilgilerinin doğru verilmesini istedi.

Dr. Ali Ramazan Benli, Çin'den getirilen koronavirüs aşısı ile birlikte başlayan aşılama çalışmalarında Kayseri'deki sağlık çalışanlarının aşılanma oranının yüzde 80'e ulaştığını açıkladı. Aşılama programı dahilinde 85 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılanması için çalışmalar yapıldığını ifade eden Benli, "85 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızda istenilen oranı yakalayamadık" diye konuştu.

Aşılama çalışmalarında ikili kontrol yapıldığının altını çizen İl Sağlık Müdürü Benli, "Vatandaşlarımızın nerede oturduklarını, aşı olmak isteyip istemediklerini, istemiyorlarsa bunun sebebini araştırıyoruz" ifadesinde bulundu. Aşılama çalışmalarında en çok adres konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Benli, "Kayseri nüfusuna kayıtlı ama burada oturmayan vatandaşlarımız var. 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın aşılanması için bizimle iş birliği yapılmalı ve aşılama oranını belli bir düzeye çıkararak doğru adım atmış olalım. Aşı oranlarını yükseltmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.