Yatak Fabrikası'nda 233 kilo eroin ile yakalanan sanık itirafçı oldu

Kayseri OSB'de yatak fabrikasında piyasa değeri 13 milyon TL olan 15 sandık içerisinde 304 adet paket, 233 kg eroin ile yakalanan emekli bir uzman çavuş ile birlikte 3 sanık hakim karşısına çıktı. Fabrikasında sandıklar içerisinde eroinler ile yakalanan ve dış ticaret işi yaptığını söyleyen evli, 4 çocuk babası tutuklu sanık duruşmada itirafçı oldu.

21 Haziran 2018'de kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Organize Sanayi Bölgesi'nde H.E(41) isimli şahsa ait yatak baza ve kanepe üretimi yapan fabrikaya polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı. H.E(41) isimli şahsın doğu illerinden temin etmiş olduğu yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri fabrika içerisinde üretmiş olduğu yatak baza ve kanepeler gibi mobilya ürünlerinin içerisinde yapmış olduğu Zulalara yerleştirdiği ve uyuşturucu maddeleri uluslararası çalışan tır şirketleri ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderdiği yönünde bilgiler elde edildi. Konu ile alakalı olarak Şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda adı geçen H.E. isimli şahsın iş yerinde yapılan arama neticesinde bahse konu adreste toplam 15 sandık içerisinde 304 adet paket olmak üzere toplamda daralı ağırlığı 233 kilo 238 gram gelen uyuşturucu maddelerden Eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.E(41), O.K(32) ve N.E(61) isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. H.E(41), O.K(32) tutuklandı. A.K. isimli bir zanlı ise bulunamadı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar H.E. ile O.K. ve tutuksuz sanık N.E. ile avukatlar hazır bulunurken, firari sanık A.K. ise duruşmaya katılmadı. Dış ticaret işi yaptığını söyleyen evli, 4 çocuk babası tutuklu sanık H.E., “21 Kasım 2018'de savcılıkta verdiği etkin pişmanlık ifadelerini tekrar ederek, şunları söyledi;

"2016 yılında E.Y.'nin yakalandığı 70 kilo eroin davasında ben de yargılandım ve 3 yıl önce beraat ettim. O zaman uyuşturucuyu benim ihbar ettiğimi düşünüp beni sürekli tehdit ettiler. Beni ihbarcı olarak gören bazı kişiler o dönem bir ahıra kapatıp 2 gün işkence yaptılar. Beni ve babam N.E.'yi öldürüp kanala atacaklarını söylediler. U.K. ile A.K. isimli şahıslar baskı yaptılar. A.K. ailece ‘hepinizi katlederim' dedi. A.K. eroinin Van'da yapıldığını, oradan geleceğini ve saklamamı söyledi. Kabul etmedim, beni ihbar edeceğini söyledi, zorla kabul ettim. A.K. bana uyuşturucuları verirken tektim, bana mübarek Ramazan ayında bu işi yapmadığını, Ramazan'dan sonra uyuşturucuları alarak İzmir, İstanbul'a teslim edeceğini söylemişti. 15 paket halinde teslim etti, işyerinde sandık yapıp içerisine koydum. Bizzat ben koydum, yanımda kimse yoktu. O.K. benim en güvendiğim elamanımdı, 2017'den beri yanımda çalışıyor, fabrika babam N.E.'ye aittir ama bütün işlerle ben ilgilenirim. Ben bu işin hiçbir şekilde ticaretini yapmadım. Bu insanlara boyun eğmek zorunda kaldım.”

Tutuklu sanık H.E.'nin babası tutuksuz sanık N.E. ise “Ben oğluma haram lokma yedirmedim. Haberim olsaydı öleceğimi bilsem engellerdim. O sandıkları, uyuşturucuları görmedim. Benim bir odam var akşama kadar internetten okey, tavla oynardım” dedi.

5 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, firari sanık A.K.'nin yakalamasının devamına, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.