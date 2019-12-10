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Yatak imalatı yapan fabrikada yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yatak imalatı yapan fabrikanın depo kısmında yangın çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yatak imalatı yapan fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında iddiaya göre elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi devam ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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