Yataktan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yatağından düşerek kafasını çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ünsalan Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Neriman Sönmez (85) yataktan düşerek kafasını yere çarptı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.