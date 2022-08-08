Yatırım lideri Kayseri Büyükşehir'den 1 milyar 500 milyon TL'lik ek bütçe

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyar 500 milyon TL ek bütçe verilmesi, mecliste alkışlarla kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 46 asıl, 23 ek olmak üzere 69 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nü kutlayarak, Kocasinan Belediyesi'ne meclis üyelerine dağıttığı aşureler için teşekkür etti.

ŞEHİT AİLELERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULAMASI

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezar ücretlerinde, Kayseri'de ikamet eden şehit ailelerine yüzde 50 indirim uygulanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konuda değerli Valimizin, şehit ve gazi derneklerimizle, benim de bulunduğum ortamda böyle bir talep geldi. Yüzde 50 indirim istediler, meclisimize getirdik. Komisyonumuz değerlendirdi. Yüzde 50 indirim şekliyle, her şehit yakınımızın iki tane hakkı olmak üzere, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum” dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Yine gündem maddesi arasında yer alan Yeşilhisar İlçesi, Güney Mahallesi'nde bulunan Taşlı Sokağı isminin Şehit Murat Erdem Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu da oy birliği ile kabul edildi.

MECLİSTE 1 MİLYAR 500 MİLYON TL'LİK EK BÜTÇE

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine ilave olarak 1 milyar 500 milyon TL ek bütçeyi meclise taşıdı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyar 500 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi de görüşüldü.

“KAYSERİ'YE YAKIŞIR BU”

Başkan Büyükkılıç, bu ek bütçenin Kayseri'ye çok yakışacağını belirterek, “Elhamdülillah. Büyükşehirler içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir Belediyesi olan Kayseri'ye yakışır bu. 1 milyar 500 milyon TL, inşallah Kayseri'mize, ilçelerimize hizmet edecek. İnsanlarımızın konforunu, insanlarımızın hizmet anlayışını daha da iyi noktalara taşıyacak biçimde harcamayı Mevla'm nasip eylesin” diye konuştu.

“GÖNÜL GÖNÜLE YOLA DEVAM EDİYORUZ”

1 milyar 500 milyon TL ek bütçesi talebi, meclis üyelerince kabul edilerek, alkışlarla destek verilirken, “Biz yatırım yapmak, hizmet etmek istiyoruz. Biz ilçelerimizin de merkezimizin de taleplerini karşılamak için fedakâr, cefakâr, altyapı kuruluşlarımızla, emekçi mesai arkadaşlarımla ve bizi yüreklendiren Kayserili hemşehrilerimle el ele çalışmalar yapmaya, 16 ilçe belediye başkanımla gönül gönüle yola devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

SARIOĞLAN BELEDİYESİ'NE 27 MİLYON 800 BİN TL EK BÜTÇE

Ayrıca mecliste, Sarıoğlan Belediyesi'ne 27 milyon 800 bin TL ek bütçe verilmesi talebi de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, “Maşallah, bereketli olsun inşallah” dedi.

SARIOĞLAN, HACILAR VE BÜNYAN BELEDİYESİ'NE EK BÜTÇE

Ayrıca mecliste, Sarıoğlan Belediyesi'ne 27 milyon 800 bin TL, Bünyan Belediyesi'ne de 32 milyon 942 bin TL, Hacılar Belediyesi'ne 58 milyon TL ek bütçe verilmesi talepleri de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, “Maşallah, bereketli olsun inşallah” dedi.

KASKİ'YE 336 MİLYON TL EK BÜTÇE

Öte yandan KASKİ Genel Müdürlüğü'ne 336 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi de meclis üyelerince görüşülerek, talep oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.