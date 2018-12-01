Yatırımcılar için büyük fırsat

İhalelerle akaryakıt ve servis istasyonu arsası, özel eğitim alanı, konut ve ticaret alanları ile Şehir Hastanesi karşısında bulunan iş yerleri satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi 5 Aralık Çarşamba günü altı farklı ihale ile yatırımcılara cazip fırsatlar sunacak. Saat 14.00'te yapılacak olan ihaleyle Pervane Mahallesi'nde bulunan 2 bin 273 metrekarelik akaryakıt ve servis istasyonu alanı satışa sunulacak. 5 Aralık Çarşamba günü saat 14.10'da ise Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehir Hastanesi karşısındaki özel eğitim alanı arsasının ihalesi yapılacak. Satışa sunulacak olan arsanın 9 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Aralık Çarşamba günü saat 14.20'de yapacağı ihalede ise Gültepe Mahallesi'ndeki konut+ticaret alanı arsası satışa sunulacak. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na cepheli arsasının 9 bin 152 metrekare inşaat alanı bulunuyor. 5 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da ise Şeker Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi karşısında bulunan 23 adet iş yeri satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Çarşamba günü ayrıca daha önce ihaleye çıkarılan Şehir Hastanesi karşısındaki 1 adet ticaret alanı arsası ile Gültepe Mahallesi-Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın yanında bulunan 1 adet akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsasını pazarlık usulü ihaleyle satışa sunacak.

Yapılacak ihalelere katılmak isteyenlerin 5 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'e kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor.