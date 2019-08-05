Yatırımcılar Sincan'daki Hayvancılık Bölgesi'ni inceledi

Memduh Büyükkılıç'ın Sincan Hayvancılık Bölgesi'nde yaptığı incelemelerin ardından tecrübe edinmeleri için Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ne yatırım yapacak üreticilere yönelik de bir gezi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden birisi olan 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde yatırımcılar için gerekli olan alt yapı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yatırımlar öncesi, tecrübe paylaşımı için üreticilere yönelik bir inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Ankara-Sincan'da bulunan 2 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki Sincan Hayvancılık Bölgesi'ne düzenlenen inceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği bünyesindeki üreticiler katıldı.

Kayseri heyetine Sincan Hayvancılık Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mermer bilgi verdi. Üreticiler, 40 işletme ve yaklaşık 20 bin baş hayvanın bulunduğu bölgede büyükbaş besi ve süt hayvanları ile ilgili işletmeleri gezerek Sincan'daki üreticilerden bilgiler aldılar.