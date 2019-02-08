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Yatırımcılara Büyükşehir'den arsa fırsatı

Büyükşehir Belediyesi Cırgalan Mahallesi’nde yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Cırgalan Mahallesi'nde yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. 13 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile 16 adet arsa satışa sunulacak.


Büyükşehir Belediyesi, Cırgalan Mahallesi'nde küçük sanayi alanı ve ticaret alanı arsalarının ihalesini yapacak. İhaleyle mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 14 adat küçük sanayi alanı ile 2 adet ticaret alanı arsasının satışı yapılacak.


Küçük sanayi alanı ve ticaret alanı arsalarının satış ihalesi 13 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını en geç ihalenin yapılacağı gün saat 13.30'a kadar yapabilecekler.

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