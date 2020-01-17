Yatırımlar için beş saatlik toplantı

Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında daire başkanlıkları ve iştirakleri tarafından yapılacak yatırımları tek tek ele almaya devam ediyor. Bu yıl içinde üçüncü kez gerçekleştirilen yatırım toplantısı 5 saat sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri'yi daha mamur ve konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Lisesi binasında gerçekleştirdiği yatırım toplantılarıyla 2020 yılı yatırımlarını planlıyor. Toplantılarda alt yapı kuruluşları, daire başkanlıkları ve iştirakler tarafından yapılacak yatırımlar tek tek ele alınıyor. Bu yıl gerçekleştirilen yatırım toplantılarının üçüncüsü 5 saat sürdü ve Park Bahçe Ağaçlandırma, Kentsel Dönüşüm ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları'nca yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı.

“2020 TURİZM VE YATIRIM YILI OLACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırımlarla ilgili sunumları dinledi. 2020 yılının turizm ve yatırım yılı olacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Gerek belediyemiz birimlerinin yapacağı gerekse Ankara boyutunda gerçekleştirilecek yatırımlar var. Bu toplantılarımızla şehir merkezi ve ilçelerde yapılacak yatırımları gözden geçiriyoruz. Kentsel Dönüşüm, Park Bahçe Ağaçlandırma ve Fen İşleri çalışmalarını gözden geçirdik. Şehrimizi daha mamur ve daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Kayseri'mizde büyük şehirlerin konforu var; ama büyük şehirlerin sıkıntısı yok. Bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, gece demeden gündüz demeden fedakarca koşturuyorlar. Uyum kültürüyle çalışılıyor, ilçe belediyeleriyle istişare ediliyor, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da dayanışma sergileniyor. 2020 için aldığımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.