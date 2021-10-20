Yavuz Şahin Hacılar Erciyesspor'da

Yeni stadının tamamlanması ile birlikte hedefini Kayseri Süper Amatör Kümede şampiyonluk olarak belirleyen Hacılar Erciyesspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan kadrosunu güçlendirmek isteyen Hacılar ekibi bir yandan da teknik kadrosuna takviye yapıyor. Teknik Direktör Tanju Alan nezaretinde yeni sezona girecek olan Hacılar Erciyesspor, son olarak tecrübeli Kaleci Antrenörü Yavuz Şahin ile anlaştı.

Takım ile birlikte çalışmalara başlayan Yavuz Şahin, “Hacılar Erciyesspor camiasında görev almaktan çok mutluyum. Şampiyonluk için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız” dedi.