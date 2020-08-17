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Yaw Ackah formayı giydi

Hes Kablo Kayserispor, Portekiz 1.

Lig ekibi Boavista forması giyen Ganalı futbolcusu Yaw Ackah'ı renklerine bağladı.


Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaw Ackah Sarı-Kırmızılı formayı giydi.


Menajerleri ile birlikte Kayseri'ye gelen Yaw Ackah yeni takımının forması giyerek poz vererek sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Yaw Ackah ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Ackah, bu hafta içi düzenlenecek olan imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atacak.

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