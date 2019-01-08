Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrencileri kabul etti

Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret ettiler.

Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencilerin sorularını cevaplamasının arşından öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, " Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi Çocuklarımız bugün röportaj yapmak için okul müdürümüz Hasan Güçlü ve ögretmenimiz Şeyma Mit ile beraber geldiler. Çocuklarımızın zeka ürünü birbirinden anlamlı ve güzel sorularını cevaplamaya çalıştık. Röportaj sonunda çocuklarımız çok mutlu oldular ve onlara sosyal ve zihinsel gelisime tam 120 çeşit faydası olan Satranç takımı hediye ettim" dedi.