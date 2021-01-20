Yaylada mahsur kalan 4 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan kurtarıldı

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 çoban ve 2 bine yakın koyun belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaaltı Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çobanlar Pınarbaşı Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Belediye ekiplerinin greyder ve kepçelerle yaptığı çalışmalar sonrasında koyunlar ve çobanlar kurtarıldı. Açılan yol sonrasında çobanlar ve koyunlar sağ salim Çamurlu Yaylası'na ulaştırıldı.

Uzun uğraşlar sonrasında kurtarılan çobanlar, "Bölgede kar yağışının yoğun olması sebebiyle dağda hayvanlarımızla mahsur kaldık. Bizde Pınarbaşı Belediyesinden bizi kurtarmaları için yardım istedik. Hemen kurtarma ekipleri gelerek kepçelerle yolları açıp bizi bulunduğumuz yerden kurtardı. Biz buradan başta belediye başkanımız Menduh Uzunluoğlu olmak üzere araç ve sevk amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi donmaktan kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da yaptığı açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerimiz ise 7-24 çalışarak kapalı olan ve yaklaşık 25 kilometreyi bulan köy ve mahalle yollarımızı yeniden ulaşıma açtı. Bu arada da Kayaaltı Yaylası'nda mahsur kalan 4 çoban ile 2 bine yakın küçükbaş hayvanda belediyemiz araç ve sevk amirliği ekiplerince yoğun bir çalışmanın sonucunda kurtarıldı. Hem çobanlarımız hem de küçükbaş hayvanlarımızın vukuatsız bir şekilde Çamurlu Yaylası'na getirilmeleri sağlandı. Ben ekiplerimizi gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum" dedi.