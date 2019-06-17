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Yaz Bilim Kampı Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, çocuklara bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor.

Kayseri Bilim Merkezi, yeteneklerini keşfetmek isteyen öğrencileri bilim kamplarına davet ediyor.


Kayseri Bilim Merkezi'nin yaz bilim kampları ve tematik bilim kampları Temmuz ayında başlayacak. Kamplara alınacak sınırlı sayıdaki öğrenci için kayıtlar başladı. İki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek olan yaz bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulacak.


Kayseri Bilim Merkezi tarafından 9-12 yaş grubu için açılacak yaz bilim kamplarının yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden doğa, robotik ve astronomi alanlarında tematik bilim kampları da düzenlenecek.

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