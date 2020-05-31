İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaz geldi, asfalt yola serildi

Talas Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi.


İlçe genelinde hemen her noktada faaliyetlerini sürdüren Talas Belediyesi yol ve asfalt ekipleri bir yandan mevcut yollarda iyileştirmeler yaparken bir yandan da kırsal bölgelerde yeni yollar açıyor.


Talas merkezde Atatürk Bulvarı'nın yanı sıra Dut Kavşağı ve bağlı yollarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalara katılarak yetkililerden bilgiler alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, asfalt sezonunu açtıklarını ve ilçe genelindeki birçok yolda asfalt yenileme çalışması yapacaklarını söyledi.


Öte yandan kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Talas'ın birçok kırsal mahallesinde temizlik, reglaj ve kot düzenleme işlemlerinin ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.