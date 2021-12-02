Yazar Balkar Selçuk Bağlar yeni kitabını yayımladı

kitabını yayımladı.

Yazar Balkar Selçuk Bağların 'İran ve Çerkes Mitolojileri Üzerine Etüd' adlı yeni kitabı yayımlandı. Daha önce Çerkes ve Yunan Mitolojileri Üzerine Tematik Okumalar, Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı Nartlardan Neterlere ve Nartlar Neterler ve Anunnakiler isimli kitaplarını okuyucaları ile buluşturan Balkar Selçuk Bağlar, bu kez İran mit ve din geleneğinden doğan üç eseri; Avesta, Hudaynâme ve Şehnâme'yi konu etti. Bağlar, kitabın önsözünde, “Bu çalışmada, İran mit ve din geleneğinden doğan üç eseri; Avesta, Hudaynâme ve Şehnâme'yi konu edeceğiz. Dikkatli bakıldığında hem Avesta hem de Firdevsi'nin Şehnâme'sinde Çerkes Nart Mitolojisiyle ortak birçok tema göze çarpmaktadır. Bu konuya Çerkes aydınları içerisinde ilk kez dikkat çeken kişi Osmanlı dönemi Çerkes aydınlarından Abaza Mehmet Fetgeri Şoenü'dür. Şoenü, 1914 ile 1922 arasında yazdığı bir dizi makalede Avesta'daki öğretinin ve temaların Çerkes mitleri ve gelenekleriyle olan benzerliklerini tartışan ilk kişi olmuştur. Buna karşın Avestik anlamda olmasa bile Firdevsi'nin Şehnâme'sinin Çerkes mitleriyle olan benzerliğini İranlı akademisyenlerin de fark ettiği ve buna hayli şaşırdıkları görülmektedir. Prof. Dr. Nimet Yıldırım İran Mitolojisi II1 adlı makalesinde Şehnâme'deki efsaneler, eski İran'ın çevresindeki başta Abhaz, Çerkez ve Çeçenler olmak üzere komşularının efsaneleriyle şaşılacak derecede çok yakın benzerliğe ve ortak yönlere sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“İran ve Çerkes Mitolojileri Üzerine Etüd” adlı yeni eserinde Balkar Selçuk, Çerkesya ve İran havzalarında geçmişten bu güne oluşan mitolojik metinleri karşılaştırdı. İran ve Çerkes mitlerinin benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde duran Balkar Selçuk'un daha önce biri Rusya'da yayınlanan 3 kitabı bulunuyor.