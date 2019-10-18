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Yazar Hayati İnanç Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu

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Kayseri Kitap Fuarı'nda Yazar Hayati İnanç 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşiyle hayranlarıyla buluştu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri Kitap Fuarı, Yazar Hayati İnanç'ı ağırladı. 1. Konferans Salonu'nda vatandaşlarla buluşan İnanç; 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşi yaptı. Cümleleriyle hem güldüren hem düşündüren İnanç'ı hayranları ilgiyle dinledi.


Salonu dolduran vatandaşlar, Yazar Hayati İnanç'ı sık sık alkışlayarak beğenisini gösterdi.

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