Yazar Rafet Sertoğlu: "Büyük yazarlar ilhama ihtiyaç duymazlar"

200'ü aşkın kitabı bulunan ve bazı kitapları yabancı dillere de çevrilerek yayımlanan Yazar Rafet Sertoğlu; "Üzülerek belirtmeliyim ki Türk edebiyatı ve yazarlar hak ettikleri değeri bulabilmiş değil. Bunun yanı sıra hak etmemesine rağmen köpürtülen kitaplar ve yazarlar da yok değil. Okurla buluşan 200'ü aşkın kitabın yazarıyım fakat halen kendimi tamamen bir 'yazar' olarak hissetmiyorum" dedi.

Yeni bir kitap projesi için araştırmalar yaptığını ve şimdiye dek basımı yapılmış 200'ü aşkın kitabının tashihi üzerinde çalıştığını belirten Yazar Rafet Sertoğlu; yeni kitabı hakkında bilgiler vererek, "Taslak aşaması ve yazım süreci yaklaşık 10 ay sürdü. Sonra, edite çalışmaları ve bazı geri bildirimler almak için inceletme süreci, ardından ekleme ve iyileştirmeler için 8-9 ay geçti. Yazarken; hayal gücümün kaynaklarına hangi ölçüde başvurursam seçtiğim konuya dair yaşananlarla ilgili yazılmış ne kadar kaynak varsa abartısız hepsi elimden geçer. İlgili kitapları titizlikle incelerim. Ayrıca içeriği besleyip destekleyecek nitelikteki pek çok makale ve anıyı okurum" ifadelerini kullandı.

Farklı dillere çevrilen ve yayınlanan kitapları hakkında da bilgiler veren Sertoğlu; "Şimdiye kadar İngilizce, Almanca, Rusya ve Kazakçaya çevrildi. Moğolistan'da yayımlandı ve yakın zamanda Hollanda, Fransa, İran, İspanya ve Arapça dillerinde yayınlanacak" diye konuştu. "Çalışmaya geçmeden önce ritüelleri olmayan sanatçılar düşünmek zor. Küçük ritüeller bile çok faydalı olabilir. Ancak benim için esas olan çalışma programına sadık kalmak ve ilham bekleme saçmalığına düşmemektir. Büyük yazarlar Müz'ü (ilham perisi) beklemezler. Bu amatörlerin dillendirdiği boş bir tevatürdür. Büyük yazarlar karar verir ve çalışmaya başlar" diyen Sertoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Üzülerek belirtmeliyim ki Türk edebiyatı ve yazarlar hak ettikleri değeri bulabilmiş değil. Bunun yanı sıra hak etmemesine rağmen köpürtülen kitaplar ve yazarlar da yok değil. Okurla buluşan 200'ü aşkın kitabın yazarıyım fakat halen kendimi tamamen bir 'yazar' olarak hissetmiyorum" diye konuştu.