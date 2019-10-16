Yazar Selim Demirbilek:”Yazar önce kendini, daha sonra da yaşadığı çağı tanımalı'

Kitap Fuarında düzenlenen ‘Nasıl yazar olurum' adlı söyleşi ile okurlarıyla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri 3. Kitap Fuarı'nda birbirinden ünlü isimler, kitapseverler ile buluşmaya devam ediyor. Kayserili yazar Selim Demirbilek, ‘Nasıl yazar olurum' adlı söyleşi ile okurlarıyla bir araya geldi.

Günlük okuma kabiliyeti olmayan insanların yazar olamayacağını söyleyen Selim Demirbilek,”Yazar olabilmek için önce kaynak ihtiyacınız olacak. Konuyu bilmeden bir şey yazamazsınız. Yazılacak konuyla ilgili mutlaka ciddi bir bilgi birikimi ve okuma yapmanız lazım ve iyi bir yazar olabilmek için, önce çok iyi bir yazar olmak lazım. Günlük 4-5 saatten daha az okuyan bir insanın yazar olma kabiliyeti yoktur ve mutlaka bir yerlerde hata yapacaktır. Okuyup araştıran ve okuduğunu özümseyen, dili önemseyen insandan yazar olabilir. Bunun için ben okumadan yazar olunabileceği kanaatinde değilim. Öncelikle ciddi bir araştırma yapılmalı ve mutlaka sizi sarsması lazım yazacağınız konunun. Yazmadan rahat edemeyeceğinizi anlamanız lazım. Sait Faik'in söylediği gibi, yazmasam çıldıracaktım demeniz lazım. İyi yazar mutlaka önce kendini tanıyan yazardır. Malzeme insan olduğu için kendini tanımadan yazarlığa adım atabilmesi mümkün değildir. Biz kendimizi anlarsak, bütün bir insanlığı anlamış oluruz ve kendi çağımızı anlarsak bütün çağları anlamış oluruz. Kendi çağımıza ışık tutarsak, bütün insanlığa tutmuş oluruz ve ben yazarlığın bu noktada geliştiğini düşünüyorum” dedi.