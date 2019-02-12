Yazarlardan Başkan Çelik'e teşekkür

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çelik'e kültür ve sanata verdiği destekler nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Tunçbilek, Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdükleri Yazarlık Okulu'nun başladığını da ifade ederek “Bugüne kadar geçen sürede bize verdiğiniz destekler nedeniyle tüm edebiyatçılar adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şehre her alanda yaptıkları yatırımların yanı sıra kültür ve sanatta da takdir edilen işler yaptıklarını söyledi. Bu alanda yapılan faaliyetlerden birisi olan Kitap Fuarı'nın halen Türkiye'nin entelektüel kesimi tarafından konuşulduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Türkiye'nin en büyük Kitap Fuarı'nı gerçekleştirdik. Fuarımızı 680 bin kişi ziyaret etti. İstanbul'daki Fuarı dahi 611 bin kişinin ziyaret ettiği düşünülürse bizim fuarın büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Yazarlarımız da fuara gelip değer kattılar; ama fuarımızın asıl değeri hemşehrilerimizdi. Demek ki iyi şeyler yaparsanız talep oluyor. Fuarın yanı sıra çıkardığımız kitap ve dergiler, yaptığımız kütüphaneler, şiir, hikaye ve fotoğraf yarışmaları ve BÜSAM'ın çalışmaları kültür hayatına yaptığımız katkılardan bazılarıydı. Bu şehirde sadece iş adamı değil kültür adamının da yetiştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Başkan Mustafa Çelik'e kültür ve sanata verdiği destekler nedeniyle plaket takdim edildi.