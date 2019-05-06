Yazarlık Okulu Mezunlarını Verdi

Sertifika törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazarların şehrimize önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yazarlık Okulu'nun sertifika törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Törende bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Selim Tunçbilek, 9 Şubat'ta 436 kursiyerin başvurusuyla başlayan Yazarlık Okulu'ndan 122 kursiyerin sertifika alarak mezun olduğunu belirtti. Tunçbilek, Yazarlık Okulu'na katkıları nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a da teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri'nin alimler şehri olduğuna vurgu yaparak, “Yazarlarımızın şehre kattığı kültür değerlerini inkar edemeyiz. Kayseri her dönemde kültürümüze sahip çıkan nesillerin yetiştiği bir şehir” dedi. Yazarlık Okulu'nun önemli bir görev üstlendiğini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimize imkan vermek ve bu alanda ilgi duyan yavrularımıza yardımcı olmak bizim için çok önemli” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Yazarlar Birliği her zaman sağduyunun sesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan kültür yatırımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Yazarlık Okulu'na ve genç yazarlara verdiği destekler nedeniyle Başkan Memduh Büyükkılıç'a plaket takdim edildi. Daha sonra ise Başkan Büyükkılıç, mezun olan genç yazarlara sertifikalarını verdi.