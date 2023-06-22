Yazıcı ailesinin mutlu günü

Gazeteci Mehmet Yazıcı'nın oğlu Mustafa Eray Yazıcı, hayatını Sinem Bekar ile birleştirdi.

Gazeteci Mehmet Yazıcı'nın oğlu Mustafa Eray Yazıcı, Sinem Bekar ile dünya evine girdi. Kentte bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çiftin nikahını, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını Sinem Bekar'a verdi.

Düğüne Yazıcının meslektaşları, aileler ve davetliler katıldı.