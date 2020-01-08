Yazıhüyük Belediyesinde Yüzde 30'luk zam sevinci

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik Yazıhüyük Belediyesinde görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, “ Yazıhüyük Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 2 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle birlikte üyelerimizin maaşları ve sosyal hakları 1. Yıl yüzde 15 oranında, 2. yıl da yüzde 15 oranında toplamda yüzde 30 oranın da zam yapılacaktır.” dedi.

Çelik açıklamasında Belediye Başkanı Cengiz Çavdar'a Yazıhüyük Beldesine ve bulunduğu bölgeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkürler ederek, “ Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyelerimizi bizler sosyal ortağımız olarak kabul ediyoruz. Belediyelerimizin maddi durumunu en az işçi kardeşlerimizin menfaatleri kadar düşünmek zorundayız. Aldığımız farkları üyelerimiz aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.

Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Beldemiz için hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar dedi.