TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor' Projesi tamamlandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası Farabi Spor Salonunda gerçekleştirilen Proje Kapanış Etkinliğine Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu, Şarkışla Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu ve Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulundan öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan TUNÇ ve Şube Müdürleri etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı ve Proje Yürütücüsü Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz'ın proje sürecine ilişkin sunumu ile başlayan Proje Kapanış Etkinliğinde Mangala, Reversi, Barikat ve Abalone zeka oyunları turnuvalarının gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler STEM, Robotik ve Kodlama atölyelerinin çıktısı olarak hazırladıkları bilimsel projeleri sergilediler. Güneş enerjili şapka, sensörlü çöp kovası, basınçlı hava ile hareket eden araba gibi projelere ev sahipliği yapan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği zeka oyunları turnuvalarının birincilerine ödüllerinin ve tüm katılımcılara teselli armağanlarının takdim edilmesiyle yarışmalar sona erdi. Uygulama süresi 8 ay olan proje kapsamında 3 Yatılı Bölge Ortaokulundan yaklaşık 300 öğrenci ile birlikte Robotik, Kodlama, Zeka Oyunları ve STEM Atölyeleri gerçekleştirildi. Proje ile öğrenciler yeni zeka oyunları öğrendiler, okul bilgilerini pekiştirici faaliyetler yaptılar ve robot tasarlamanın, kod yazmanın ilk adımlarını attılar. Ajans Kurumsal Yönetim Birimi Uzmanı ve Proje Rehberi Ümmühan Yamak'ın da hazır bulunduğu Proje Kapanış Etkinliği, Sivas Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yunus Emre Şeker'in tüm katılımcılara bağlama ve türkü dinletisi gerçekleştirmesiyle son buldu. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına proje uygulama süresi içinde ilk adım atıldı ve ORAN Çocuk Akademi oluşumu kapsamında TR72 Bölgesinde yer alan daha fazla dezavantajlı gruba ulaşabilmek adına atölyeler yaygınlaştırıldı. Yozgat ilinde Yatılı Bölge Ortaokulu olmaması sebebiyle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile resmi olarak iletişime geçilerek taşımalı sistemle eğitim veren 3 ortaokul belirlendi. Sorgun Yavuz Selim Ortaokulu, Boğazlıyan Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ve Çekerek Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokullarında taşımalı olarak köylerden gelerek eğitim alan yaklaşık 200 öğrenci ile YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor projesi kapsamındaki Zeka Oyunları ve Robotik-Kodlama Atölye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kalıcı değerler üretebilmek amacı ile kurgulanan 'YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor' projesi ajansın 2018-2020 yılları için Sonuç Odaklı Program kapsamında Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi başlığında yer alan 'eğitimde yeni metodolojiler ve uygulamalar' ekseni çerçevesinde bilimsel ve toplumsal yarar sağlamak adına başarılı bir adım teşkil etmektedir.