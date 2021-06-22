Yelkenoğlu: "Kayseri gurbetçiler için cazibe noktası"

Dekoyap Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yelkenoğlu, Kayseri'nin gurbetçiler için cazibe noktası olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en kaliteli yapı dekorasyon malzemelerini bünyelerinde bulundurduklarını söyleyen Dekoyap Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yelkenoğlu; "Dekoyap olarak Avrupa'nın en kaliteli yapı dekorasyon malzemelerini bünyemizde bulundurarak seramikten laminanta, duvar kağıdından banyo sağlık gereçleri ve aksesuara kadar birçok ürün grubunda gurbetçilerimize hizmet vermekteyiz. Avrupa'nın en kaliteli seramikleri ve laminantları Türkiye'de üretilmektedir. Özellikle Kayseri'de üretilen birçok inşaat malzemesi Kayseri'yi Avrupa'da cazibe merkezi haline getirmiştir. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler Kayseri'den Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika gibi bir çok Avrupa ülkesine çok cazip fiyatlarla en kaliteli ürünleri götürebilmektedir. Dekoyap ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Kayseri'den Avrupa'ya parsiyel ve tam kontenjan olarak ürün temini yapabilmekte, Avrupa'ya göre 5 de 1 fiyatına malzeme tedarik edebilmekte ve lojistik noktasında hiç problem yaşamamaktadır. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin yine en çok tercih ettiği hizmetimiz mimari tasarım ile evlerini ya da işyerlerini yenilemedir. Bünyemizde bulunan alanında uzman 10 adet tecrübeli mimarla çok kısa sürelerde kaliteli ve özgün çizimlerle müşterilerimiz hayallerindeki mekanları tasarlıyoruz. Birçok mimarlık ofisinden daha fazla mimarla çalışarak müşterilerimize istedikleri hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.