Yemen için duygulandıran yardım

Kayseri'de, Yemen için başlatılan yardım kampanyasında bir vatandaş Cuma namazı çıkışında toplanan yardıma 300 TL biriktirilen kumbarayı bıraktı.

Kayseri'de geçen hafta Yemen'de yaşanan olaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı yardım kampanyası başlatmıştı. Yardım kampanyası için tüm camilerde namaz çıkışında yardım toplandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde ise bir vatandaş namaz çıkışında yardım kampanyasına içinde 300 TL biriktirilen kumbarayı bırakarak destek oldu.

Aşık Seyrani Camii Müezzini Mehmet Yalçın, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Yemen için bir yardım kampanyası düzenlemişti. Biz de bunu cami cemaatimize duyurduk. Namaz çıkışında sergi de yardımları topladık. Yardım paralarının arasında bir kumbara olduğunu gördük ve çok duygulandık. Vatandaşımızın biri kendisi ve yavrusu ile birlikte biriktirdiği kumbarasını getirmiş koymuş. Bu bizi çok etkiledi ve duygulandırdı. Kumbaranın içinde 300 TL'ye yakın para olduğunu belirledik. Vatandaşımıza ve cemaatimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.