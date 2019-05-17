Yeminini etti, antrenmanı izledi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un özel taraftarı olan ve hiç bir maçını kaçırmayan Mehmet Taşdemir, 'Temsili Askerlik' uygulamasında yemin törenine katıldıktan sonra sarı-kırmızılı takımın antrenmanını izledi.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında “Temsili Askerlik Uygulaması” kapsamında bir günlüğüne asker olan Mehmet Taşdemir, yemin törenine katıldıktan sonra üzerindeki kamuflaj ile Kadir Has Tesisleri'ne geldi. Burada İstikbal Mobilya Kayserispor'un antrenmanını izleyen Mehmet Taşdemir'e futbolcular büyük ilgi gösterdi. Futbolcularla fotoğraf çektiren Mehmet Taşdemir'in karşısında Şamil ve kaleci Muammer selam durarak poz verdi.