İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Henbol'da Şampiyon Oldu

Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep’te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu.

Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep'te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu.


Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep'te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu ve Türkiye Yarı Finaline yükseldi. Hentbol Antrenörü Levent Kaya, "Bu başarıda maddi ve manevi desteğini hiç eksik etmeyen başta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk beyin desteği ile Okul Müdürü Erkan Kaynatcı, Müdür Yardımcıları Eyüp Karabulut, Yasin Murat Arıbaş ve tüm velilerin desteği ile böylesi bir başarı sağlamak hentbol takımını çok mutlu etti" dedi.


Hentbolün okuldaki temellerinin atılmasında desteğini hiç esirgemeyen Kayseri Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya Hocaya da teşekkür eden okul yetkilileri hedeflerini Türkiye Finallerine dikti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.