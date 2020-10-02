Yengesini ve kız kardeşini tüfekle ağır yaraladı bir kişiyi de öldürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı ağabeyinin eşi ve kız kardeşini tüfekle ağır yaraladı, bir kişiyi ise öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda C.D., ağabeyinin eşi Demet D. (31) ve kız kardeşi Havva D.'yi (35) av tüfeğiyle ağır yaraladı. Daha sonra aynı köyde yaşayan Seyhan K.'yi de tüfekle yaralayan C.D., olay yerinden otomobil ile firar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kız kardeşler Demet D. ve Havva D.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, Seyhan K.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Firar eden olayın şüphelisi C. D.'yi yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.