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Yeni Çorumspor'lu futbolcu Uğur Bulut ameliyat oldu

Başarılı bir sezon geçiren Yeni Çorumspor’un futbolcusu Uğur Bulut geçtiğimiz hafta maç sırasında sakatlık geçirdi.

Başarılı bir sezon geçiren Yeni Çorumspor'un futbolcusu Uğur Bulut geçtiğimiz hafta maç sırasında sakatlık geçirdi. Yeni Çorumsporlu tecrübeli futbolcu, maç esnasında geçirdiği sakatlık sonrası diz artroskopi ameliyatı oldu.


Maç esnasında sakatlanan TFF 3. lig futbol takımı oyuncusu Uğur Bulut, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya; diz artroskopi ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2. haftanın sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 3. haftanın sonunda da koşulara başlayacağı öngörülüyor.


Daha önceki senelerde Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ön çapraz bağ ameliyatı olan Uğur Bulut sahalara yine başarıyla dönmüştü.

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