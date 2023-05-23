Yeni Esenspor 5'te 5 yaptı

Amatör Küme'de 5 hafta geride kaldı. Geride kalan zorlu 5 hafta sonrasında C Grubunda bulunan Yeni Esenspor, topladığı 15 puanla grubunun lideri oldu.

C Grubunda Döğerspor, Develi Erciyesspor, Sümerspor ve Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile mücadele eden Yeni Esenspor, grubunda namağlup tek takım olarak yoluna devam ediyor. Oynadığı karşılaşmalarda rahat gol bulan Yeni Esenspor, rakip takımlara 25 gol attı. Kendi kalesinde ise rakiplerine pek fazla gol şansı tanımayan mavi beyazlı takım, filelerinde 4 gol gördü.

Yeni Esenspor, 5 zorlu hafta sonrasında namağlup olarak 15 puan toplayarak grubunun lideri oldu.