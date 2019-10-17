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Yeni Esenspor'da Serkan Yağmur dönemi

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Yeni Esenspor, ligin ilk 4 haftalık bölümünde bekleneni veremeyince teknik adam değişikliğine gitti.


Şampiyonluk parolası ile yola çıktığı sezonda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak kendisine 7. sırada bulabilen Yeni Esenspor'da teknik adam değişikliğine gidildi. Kayseri'nin köklü kulüplerinden olan Yeni Esenspor, takımı tecrübeli teknik adam Serkan Yağmur'a emanet etti. Takım ile birlikte ilk antrenmanına yarın çıkacak olan Serkan Yağmur, bir sezon aradan sonra döndüğü Yeni Esenspor için, ''Geçen sezondan yarım kalan bir işimiz var. Bu sezon başarılı olarak yarım kalan işimizi tamamlayacağız'' dedi.


Ayrıca, Yeni Esenspor transferin son günü renklerine kattığı Hüseyin Peksan, Halil Mezgitli, Murat Bartu ve Emrah Seringen'e bu hafta oynayacağı Yavuzspor maçında kadroda yer verecek.

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