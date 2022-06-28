Yeni Fahri Av Müfettişleri görev için hazır

16 adayın başvurusunu değerlendirmek için düzenlenen oturumda fahri av müfettiş adaylarına öncelikle konu ile ilgili 8 saatlik eğitim verildi. Ardından adaylar sınava tabii tutuldu. Fahri Av Müfettişi Seçme Komisyonu tarafından sınav sonucunda başvuru yapanlar arasında 5 adayın Fahri Av Müfettişi olması karara bağlanarak başarılı olan adaylara belgeleri verildi.

Fahri Av Müfettişleri 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde; av suçu veya kabahati işlenmemesi için avcılara yasal avcılığın önemine ilişkin rehberlik yapabilir, av suçu/kabahati işleyenler hakkında delil teşkil edecek her türlü bilgiyi toplayıp Av Kabahat Suç Tutanağı tutarak gerekli yasal süreci başlatmak için görevlilere teslim edebilirler.