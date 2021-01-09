Yeni hizmet araçları meclis üyelerine tanıtıldı

Mustafa Palancıoğlu 2020 yılı içinde ilçeye hizmet için alınan iş makinelerini meclis üyelerine tanıttı.

Araçları kullanarak test eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bir yıl içinde 48 adet son teknoloji olan yeni araç alındığını söyledi. Melikgazi'de yenilenen araç filosu ile ilçeye daha seri ve daha kaliteli hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemize ait şantiyemize Belediye Meclis Üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette, yapılan çalışmaları aktarmanın yanı sıra 1 yıl içerisinde alımını yaptığımız 48 iş makinemizi tanıttık. Yeni araç filomuz ile hizmetlerimiz, her zamankinden daha hızlı olacak. Otomatik vites kamyonlar aldık. Özellikle bu araçların karla mücadelede çok etkili ve rahat olacağını düşünüyorum. Melikgazi'mize kattığımız yeni araç filomuz ile daha nitelikli ve seri hizmet veriyoruz. 2020 yılı bizim için gerçekten çok verimli geçti ve çok akıllı yatırımlar yaptık. Bu çalışmalarımızda meclis üyelerimize oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. El ele Melikgazi'mizin Kayseri'nin, ülkemizin menfaati için uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın; ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Yeni araçlarımızın da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.