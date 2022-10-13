Yeni hizmetlerle Yıldırım Beyazıt'ın çehresi değişiyor

Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 4 cadde de devam eden çalışmaları inceleyerek, mahallenin yeni yapılan hizmetlerle çehresinin değişeceğini söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler alan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışıyor yeni yollarımızı biran önce tamamlamak üzere gayretle hizmet ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesinde yol çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Hisar, Ülkeli ve Fatih Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapılıyor. 1,6 kilometrelik hatta 4 bin 500 ton asfalt kullanarak çalışma yapılacak. Burada altyapı çalışmalarına geçen sene tamamlamıştık. Şimdi bütün yolu kazıyarak frezesini alıyoruz. Bu asfalt atıkları da atılmıyor, boşa gitmiyor yani. Bunları da yeniden dönüştürerek Kıranardı ve Hisarcık'ta yollara kullanacağız. Aynı zamanda buradaki yolu tamamen yenilemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Buraya yeni 3 tane park yaptık. Yolları güzelleştiriyoruz, kaldırım ve otopark alanlarını yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz de devam ediyor. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi farklı bir çehreye dönüşüyor. Lütfen yeni yollarımız hız yapmadan araç kullanalım her hangi bir kazaya mahal vermeyelim, kurallara uyalım. Yeni yolumuz çok güzel olacak. Mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.