Yeni Kocasinan için Ahi Evran'da dev adım

Kocasinan Belediyesi, Ahi Evran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek olacak dev projenin temelini attı. Kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini söyledi.

Törende konuşan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç; işadamları olarak yatırıma devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Kılınç, "Ahi Evran Kentsel Dönüşüm Projesi 3 binin üzerinde konutun olacağı, 300 bin metreye yakın başkanımızın ‘kent balkonu' diye adlandırdığı bir yeşil alanın olacağı ayrıca ekolojik köprüsüyle de yeşil alanın olacağı farklı bir proje. Tabi kentsel dönüşüm projeleri günümüzde çok önem arz ediyor. Şehrin sulietiyle ilgili önem arz ettiği gibi ülkemizin birçok yerinde depremlerle karşı karşıya kalıyoruz, riskli yapıların yıkılması noktasında da önem arz ediyor. Kocasinanımızın yapmış olduğu bu proje sadece kentsel dönüşüm değil, sosyal alanları, yeşil alanları şile birlikte çok komplike bir proje. Lokasyon olarak da önemli bir lokasyonda. Kayseri'de Sedat Kılınç İnşaat olarak yılların tecrübesini 2018 başı itibariyle Sedat Kılınç. İnşaat A.Ş. şirketini kurarak yatırımlara başladık. Kocasinan Ahi Evran Kentsel Dönüşüm Projesi harici şehrimizin kentin 7 farklı lokasyonunda 8 proje şuanda devam ediyor. Bu projelerin toplam maliyet büyüklüğü 180 milyon Türk Lirası. Bu yıl içerisinde yaklaşık 100 milyon Türk Lirası değerinde yeni bir proje hayata geçireceğiz. Ülkemiz zor bir dönemden geçti, dahili ve harici düşmanlarımız var hem içeride hem dışarıda. Tabi askerimiz, güvenlik güçlerimiz hem içeride hem sınır dışında ülkemizin güvenliğini savunmak için can siparhane savaşıyorlar. Biz işadamları da bu konuda boş durmamaları gerekiyor. İşadamlarına düşen görev bu dönemde ülke ekonomisine sahip çıkmak, üretmeye devam etmek. Ülkesini, vatanını seven her işadamı bu süreçte daha çok devletine, ülkesine, milletine destek olmak zorunda. Biz de bu süreçte 2018 yılında dövizin yükseldiği, faizlerin yükseldiği süreçte yatırımlara, istihdama, ekonomiye katkı sağlamaya devam ettik ve edeceğiz. Bütün işadamlarından bu konuda ricam olacak. Bu süreç ülkemizin ciddi anlamda birçok güçlerle savaş verdiği bir süreç. Biz de ekonomik anlamda ülkemize sahip çıkmamız, yatırıma devam etmemiz gerekiyor” diyerek Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da birlik ve beraberliğin önemini belirttiği konuşmasında; “Kentsel dönüşümün bir marka değeri katacağını düşünüyorum. Bu beldenin marka değerinin yükselip yaşam alanlarının güzelleşmesi için uğraş veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tabi bu kentsel dönüşüm yaşam alanlarını güzelleştirmek, gelecek nesillerimize de yaşanılabilecek bir dünya, ülke, şehir, mahalle bırakmak için kentsel dönüşümün önemi çok farklı. Aynı zamanda kentsel dönüşüm şuandaki yaşadığımız sıkıntılar içerisinde yatırım ortamını iyileştirmek, yatırım yapmak, şuanki durağanlığı atlatmamıza da sebep olacak aynı zamanda da istihdama katkı sağlayacağı için çok önemli buluyoruz. En önemlisi yaşadığımız sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ama bu sıkıntıları göz önüne getirip de moralimizi bozacak değiliz. Bizler işadamıyız, moralimizi bozmadan ülkemize, şehrimize, ekonomisine, hayat standartlarını yükseltebilmek için tüm iş dünyası olarak canla başla çalışmaya gayret ediyoruz. Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın. Birbirimize güvendiğimiz müddet içerisinde devlet-millet el ele verdiği zaman atlatamayacağımız hiçbir badire yoktur. Yeter ki herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapsın” dedi.

Daha sonra törende konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Ahi Evran Mahallesi'nde yapımı başlamış olan dönüşümün yanı sıra yeni etabının temelini atıyoruz. İnşaatlar yapılıyor ama bunun arkasında büyük emekler var. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Bu zamana kadar Kayseri'nin daha güzel olması için emek veren herkesten Allah razı olsun. Bizlere düşen daha güzel hizmetler yaparak, Kayseri'mizi daha da güzelleştirmektir. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yanı sıra birçok yatırım gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. “Kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kocasinan bölgesi delindiği zaman, kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardan geliyor. Bir yandan köhne binalar ve imarsız yapılaşmalar adına başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerimiz, şükür Allah'a her bir mahallelerimizde birer birer hızlıca devam etmektedir. Bizim için önemli olan kentsel dönüşümde, önceliğimiz sosyal bir dönüşümdür. Bölgenin ihtiyaçları olan her türlü sosyal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bölgede ihtiyaç duyulan ne varsa yol, okul, cami, pazar yeri gibi ihtiyaçları yerine getirmektir. Ayrıca dönüşümle yapılması gereken çevre düzenlemesi, parklar ve yeşil alanlar gibi sosyal yaşam alanlarını eşzamanlı olarak yapıyoruz. Kentsel dönüşümün bir belediye tarafından kendi başına yapabileceği bir iş değildir. Kanuni olarak önümüzün açılması noktasında bu günlere geldik. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Onların çıkarmış olduğu kanunlar ile birlikte biz hizmetleri vatandaşın lehine sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de benzer kentsel dönüşüm uygulamalarına devam edeceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün vatandaşa hizmet olarak hızlı bir şekilde sunulabilmesi için 3 farklı yöntemden geçtiğinin altını çizerek, “Belediye, mülkiyet sahibi ve yatırımcı olmak üzere 3 farklı konuyu oluşturuyor. Biz belediye olarak planlamasını ve her turlu bürokrasi işlerini tamamlıyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. 1 buçuk milyon metrekare alanda dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Burada kentsel dönüşümle sağlık ocağı yapıyoruz. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Ahi Evran Mahallemizdeki 500 bin metrekare alan üzerinde 3 bin konutla dönüşüm çalışmamızla buranın çehresi değişecek ve yeni bir mahalle olacak. 200 bin metrekare alan üzerinde ‘Kent balkon' diye adlandırılan park çalışması olacak. Ayrıca bölgenin yaşam standardını yükseltecek farklı ve özellikli projeler hayata geçireceğiz. Kocasinan'ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri'de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından butona basılarak, Kentsel Dönüşüm Konutları'nın temelinin atılmasıyla program sona erdi. Programa; Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Yavuz Selim ve Ahi Evran Mahallesi sakinleri ile davetliler katıldı.