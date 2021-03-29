Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı

Son dönemlerde sandığın daha çok aksesuar olarak tercih edildiğini söyleyen Hasan Demirçalı, “Sandık fiyatlarımız ortalama olarak 700-800 TL bandında. Kumaşlı olduğu zaman biraz daha fiyatlar uygun oluyor. Onlarda 350 TL'den başlıyor. Oyma olduğu zaman fiyatlar artıyor. Fiyatlar genel olarak ürünün özelliklerine göre değişiyor. Aşağı yukarı3 bin 800 TL'ye kadar sandığımız var. Sandıklarda genelde puf tarzını tercih ediyor müşterilerimiz. Ayak ucuna koymak için ve ya aksesuar gibi kullanmak için puf tarzı tercih ediliyor. Oymalıları tercih edilenler arasında. Oymalıları da salona ve ya antreye koymak için ve ya iki berjer arasına fiskos masası niyetine koyuyorlar. Yani sandık işi biraz daha aksesuar işine döndü” dedi.

Demirçalı, pandemiden dolayı işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pandemi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Artık düğünler yapılmaz olunca, evlenenlerin sayısı da düşünce, satışlarımızda baya düştü. Biz genel olarak toptan satıyoruz. Ancak firmalarında sandık talebi azaldı. Yani baya bir etkiledi, düşüş yaşandı. İnşallah kısa zamanda biter. Herkes maske, mesafe, hijyen kurallarına uysa ve dikkat etse biteceğine eminim. Çünkü bulaşıcı bir hastalık, bu şekilde kurallara uyulması ile bulaşıcı hastalık kalmaz. Bu şekilde kimsede hasta olmaz. Umudumuz o yönde. Pandeminin bitmesini ve işlerin tekrar yola girmesini, aynı düzende devam etmesini diliyorum. Yeni normalleşmenin faydası oldu. Olumlu bir hava esti. Yani düğünlerin açılması ile baya satışlarımız arttı. Yani tamamen normalleşme olsa işlerde patlama olacağını düşünüyorum. Ekonominin canlanacağını düşünüyorum.”