İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş'un Acı Günü

Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş’un 82 yaşında vefat eden annesi Telli Durmuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş'un 82 yaşında vefat eden annesi Telli Durmuş, son yolculuğuna uğurlandı.


Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş'un 82 yaşında vefat eden annesi Telli Durmuş'un cenaze namazı, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Murtaza Durmuş ve yakınları katıldı.


Telli Durmuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından İldem Mezarlığı'na defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.