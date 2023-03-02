Yeni tramvay hattı hizmete başladı, Başkan Büyükkılıç vatman koltuğuna oturdu

Memduh Büyükkılıç, İldem'den Mobilyakent'e uzanan 30 kilometrelik aralıksız ulaşım sağlayacak olan ve bugün hizmete açılan T3 hattında vatman koltuğuna oturdu. Başkan Büyükkılıç, İldem, Cumhuriyet Meydanı, Belsin, Otogar, Kumsmall ve Şehir Hastanesi gibi şehrin önemli noktalarına hizmet edecek raylı sistem hattının hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yeni T3 hattının hizmete açıldığını söyledi.

Yeni tramvayı inceledi

Başkan Büyükkılıç, Anafartalar durağına temassız özelliği olan kredi kartı ile giriş yaptı. Durakta bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Büyükkılıç, daha sonra durağa giriş yapan çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarının yanı sıra, ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlarla, üç aşamalı üstün konforlu koltuklar, koltuk kılıflarında Erciyes motifleri kullanılan sarı kırmızı renkli yeni tramvayı inceledi.

Başkan Büyükkılıç bugün hizmete açılan Yeni tramvay hattı, Belsin- Anafartalar- Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı olan T3 hattında vatman koltuğuna oturdu.

Vatman koltuğuna oturdu, anons yaptı

Vatman koltuğunda yolculara seslenen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Çok değerli konuklarımız, hayırlı sabahlar diliyorum. Şehrimize tramvayımızın, bu yeni hattının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Kayseri'mizin güzel insanlarına hizmet etmek, onların ulaşım kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu sabah itibariyle yeni hattımızda yolcularımızı, hemşehrilerimizi taşımaya başladık. Mevla'm kazadan beladan esirgesin. Ayrıca depremde rahmetli olan kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, yaralılarımıza geçmiş olsun diyerek acil şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun diye acılarını paylaşıyorum. Kayserili hemşehrilerime saygılar sunuyorum.”

Yolcularla da sohbet eden Büyükkılıç, sarı kırmızı renkli, Erciyes Dağı motifli yeni tramvayların da hayırlı olmasını temenni etti.

“Kayserili bizi seven, güvenen hemşehrilerimize ne yapsak az”

Şehir Hastanesi'ne giden bir yolcu ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “İldem'den başlıyor, Şehir Hastanesi'ne kadar hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla geliyorsunuz. Kayserili bizi seven, güvenen hemşehrilerimize ne yapsak az. Modern, günün ihtiyaçlarına cevap verecek, yeni tramvay araçlarımızla 74'e, birkaç ay sonra Talas hattımıza 6 tane daha eklenince 80'e ulaşacak güzel bir hattımız olacak. Ulaşım birimimiz, toplu taşımanın en güzel, en kaliteli hizmetini vermeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize olan sevgisi ve katkısı ile hayat devam ediyor, birbirimize sahip çıkıp, yaralarımızı saracağız” diye konuştu.

Vatandaş da Başkan Büyükkılıç'a “Allah razı olsun, teşekkür ederiz” diyerek, bu önemli ulaşım ağı için hem teşekkür hem de dua etti.

Büyükkılıç'a Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve daire başkanları eşlik etti.

T3 hattıyla 30 kilometre boyunca aralıksız ve konforlu ulaşım dönemi

Mevcutta 34 kilometrelik alanda hizmet veren, Organize Sanayi- İldem 5 arası T1 hattı, Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemilbaba arası T2 hattına bir yenisi daha eklendi. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının tamamlanmasıyla birlikte yeni T3 hattı hizmete açıldı. İldem, Beyazşehir, Cumhuriyet Meydanı, Otogar, Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile Kumsmall'ı birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometre boyunca aralıksız ve konforlu ulaşım dönemi başladı.

Toplam 74 araç, 66 istasyonla hizmet verecek olan yeni hat ile birlikte günlük 461 sefer yapılacak ve yaklaşık 20 bin kilometre yol kat edilecek.