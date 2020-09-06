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Yeni transferlerin forma numaraları

Hes Kablo Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı yeni isimlerin 2020-2021 futbol sezonunda giyeceği formaların sırt numaraları belli oldu.


Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Muğdat Çelik 11 numara, İlhan Depe 26 numara, Harrison Manzala 7 numara, Aaron Lennon 25 numara, Joseph Attamah 3 numara, Dimitrios Kolovetsios 4 numara, Daniel Avramovski 96 numara, Yaw Ackah 89 numara giyecek.

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