Hes Kablo Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı yeni isimlerin 2020-2021 futbol sezonunda giyeceği formaların sırt numaraları belli oldu.
Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Muğdat Çelik 11 numara, İlhan Depe 26 numara, Harrison Manzala 7 numara, Aaron Lennon 25 numara, Joseph Attamah 3 numara, Dimitrios Kolovetsios 4 numara, Daniel Avramovski 96 numara, Yaw Ackah 89 numara giyecek.