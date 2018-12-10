Yeni yıl operasyonunda 287 adet kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşının yaklaşması nedeniyle kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Y.S.'ye ait araçta yapılan aramalarda 91 kutu bira, 3 şişe rakı, 3 şişe viski ve 5 şişe votka ele geçirildi.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde alkollü içecek satışı yaptıkları belirlenen F.A. ve H.T. gözaltına alınırken, araçlarında yapılan aramalarda 33 adet bira, 7 adet votka, 2 adet rakı ve 31 adet değişik markalarda cep telefonu ele geçirildi.

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde C.P.'nin işlettiği tekel bayiinde yapılan aramalarda ise 25 şişe kaçak viski ile 15 şişe votka, tren garında E.M.'ye ait araçta yapılan aramalarda 36 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Kayseri-Niğde karayolunda B.M.'ye ait araçta yapılan aramalarda 6 adet viski, 61 şişe votka ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.