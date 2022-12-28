Yeni yıla arabayla girin

Otomotiv sektöründe 2022 yılı Nisan ve Temmuz aylarının yatay şekilde seyrettiğini ancak aralık ayından sonra artışların başladığını söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, “Matrah düzenlemesi yapıldıktan sonra piyasada ciddi hareketlenmeler gördük. 2022 yılı Nisan ve Temmuz ayı arasında fahiş fiyat artışları olmuştu. Temmuzdan bu yana araç piyasası yatay pozisyona geçmişti. Bu yatay süreçte bunun sindirilme süreci oldu. Temmuz ayından sonra yaklaşık Aralık ayının 10'una kadar otomotiv sektöründe ciddi bir yatay seyir izlendi. Araç fiyatlarında bir düşüş oldu. Gerek muhalefet cephesinden gerekse iktidardan gelen bazı siyasi söylemlerle otomotiv sektöründe fiyatların düşeceğine dair bir beklenti oluşmuştu. Fakat bu matrah düzenlemesi çıktıktan sonra tabii bazı araçların fiyatlarını etkiledi ama piyasada tedarik problemi olduğu için ve araçlar mevcutta olmadığı için ister istemez matrah düzenlemesinin beklenen karşılığı olmadı. Beklenen indirimlerin gelmeyeceğini vatandaşlarımız fark edince ellerini çabuk tutup, bir an önce arabalarını almaya karar verdiler. Aşağı yukarı 15 gündür çok ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Fiyatlarda yine çok ciddi fahiş artış oluyor. Bu nedenle biz vatandaşların yılbaşından önce araba işlerini çözmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda hakikaten yılbaşından sonra ciddi bir artış olacağına inanıyoruz. Bunun sebebi de tedarik problemi olması. Piyasada araç yok, sıfır araçlar da bu durumda. Vatandaş almak için gidiyor ama bayide araç yok. Fiyat sabitleme olayı yok. ‘Şubat ve mart aylarında araçlarınızı alabilirsiniz' diyorlar. Vatandaş parasını tam ödediği halde araç temin edememe gibi bir durum da var. Öyle olunca fiyatta sabitlemiyorlar. Vatandaş bugün 500 bin TL'lik bir aracı teslim aldığı gün 650-700 bin TL'ye almak durumunda kalıyor. Öyle olunca vatandaşlar tekrardan ikinci el araçlara yöneliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yeni gelen artışlardan etkilenmeden araçlarınızı alın”

Vatandaşları 2023 yılının ilk çeyreğinde meydana gelebilecek artışlardan etkilenmeden araçlarını almaları için uyaran Yurtlu, “Artık otomotiv sektöründe ihtiyacımız varsa ihtiyacımız olan arabayı almamız gerekiyor. Spekülasyonu bırakıp, ülke olarak ihtiyacımız varsa alalım. İhtiyacımız yoksa bu işle çok fazla uğraşmamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten spekülasyonla yürüyen işlerde vatandaşlar çok ciddi zarar görüyor. Çok spekülatif artışlar oluyor. İhtiyacı olanın arabasını alıp, konuyu kapatması en doğrusu. 2023 yılında otomotiv sektöründe fiyat artışı bekliyoruz. Çünkü gerçekten tedarik problemleri devam ediyor. Bu tedarik probleminin ana konusu cip krizi deniliyor ama cip krizinden ziyade tedarik problemi otomotiv sektöründeki kabuk değişiminden dolayı oluşuyor. Artık hibrit ve elektrikli araçlara geçiyoruz. Hibrit ve elektrikli araçlara geçerken teknoloji değişimi olduğu için eski tip motorlu araçlarla ilgili yatırım yapmıyorlar. Yatırım yapmadıklarından dolayı da piyasada bir daralma var. Tedarik zincirindeki bu daralma da haliyle ikinci el araçlardaki fiyat artışını tetikleyecek. 2023 yılının ilk çeyreğinde bir artış söz konusu olacak gibi görünüyor. Ben bu konuda vatandaşlarımızın aralık ayı içerisinde araçlarını alıp, yeni gelen zamlardan etkilenmeden işlerini halletmeleri gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.