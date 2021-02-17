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Yeni yurt müdürleri görevi teslim aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olarak Kayseri’ye Atanan Yurt Yönetim Müdürleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı nezaretinde görevleri teslim aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olarak Kayseri'ye Atanan Yurt Yönetim Müdürleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı nezaretinde görevleri teslim aldı.


Yurt Yönetim Müdürlerine görevlerini teslim eden Kabakcı, “Bakanlığımız tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Kayseri'de görev yapmaya hak kazandınız öncelikle bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor, yeni görev yerlerinizde başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Öte yandan, Kabakcı,Yurtlarda vekaleten Müdürlük görevi yürüten Yurt Yönetim Müdürlerine “Görevlerinizi ifa ederken göstermiş olduğunuz gayretleriniz ve özverilerinizden dolayı teşekkür ediyorum” diyerek Teşekkür Belgesi takdim etti.

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