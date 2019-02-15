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Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Atilla Kaman Oldu

Yeniden Refah Partisi Teşkilat yapılanmasına devam ederken, partinin Develi İlçe Başkanlığına iş adamı Atilla Kaman atandı.


Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Atilla Kaman açıklanmasında, "Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın talimatları doğrultusunda Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığı şahsımıza tevdi edildi. Allah'ın izni ile bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Amacımız yeni bir oluşum yaparak bölücülük ayrıştırıcılık değil, mevcut siyaset üzerinde boşluğu doldurmak halkımızı daha refah daha adil düzenli gelir seviyesi sağlamak, birlik beraberlik içinde yaşayacağımız bir dünya hazırlamaya çalışmak" dedi.


İlçe Başkanı Atilla Kaman 31 Mart Yerel Seçimleri hakkında ise, "Bütün Belediye Başkan adaylarına aynı mesafedeyiz Genel Başkanımızdan gelen bir talimat yok, herhangi bir partiyle dirsek temasımız yok. Bizim tarafımız Develi ve Develi halkı, Develi halkının menfaatleridir" ifadesinde bulundu.

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