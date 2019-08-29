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Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığına Kemal Yıldız Atandı

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığına Kemal Yıldız atandı.

Kemal Yıldız'a mazbatasını Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Turaç takdim etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Turaç, "Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı olarak, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanımız sayın Önder Narin'in bana vermiş olduğu yetki üzerine Develi İlçe Teşkilat Başkanlığını Kemal Yıldız beye takdim etmiş bulunmaktayız. Bundan önceki geçmiş olan yönetimlere de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kemal beye bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyor ve mazbatasını teslim ediyoruz" dedi.


Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığına atanan Kemal Yıldız da, "Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığına Değerli İl Başkanımız Önder Narin bey tarafından atanmış bulunmaktayım. Bana bu görevi layık gördüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Teşkilat Başkanımız Abdullah Turaç beye de teşekkür ediyorum, Allah yardımcımız olsun. Bundan sonra Develi için neler yapabiliriz, Develi için ne gibi projeler üretebiliriz arkadaşlarımızla bunlar üzerinde çalışacağız. Elimizden geleni yapacağımıza eminim. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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